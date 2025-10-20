Murió mujer arrollada por presunto conductor borracho en Loma de Arena, Bolívar

Un accidente de tránsito con víctima fatal se presentó en la vía Al Mar a la altura del corregimiento de Loma de Arena, zona rural de Santa Catalina- Bolívar.

Según el reporte conocido por Caracol Radio, una mujer identificada como María Marimón falleció tras ser impactada por una camioneta, mientras iba de parrillera en moto. Al parecer, un conductor presuntamente borracho, arrolló a los dos ocupantes de la motocicleta dejando el fatal desenlace. La otra persona resultó lesionada.

Luego de protagonizar los trágicos hechos, el sujeto supuestamente huyó y fue capturado por unidades de la Policía Nacional en jurisdicción de Arroyo de Piedra. La fiscalía asumió los actos urgentes del suceso.