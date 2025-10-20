Mesa Departamental de Víctimas pide a la Asamblea de Boyacá aumentar recursos

Tunja

El representante del sector de minas antipersona en la Mesa Departamental de Víctimas de Boyacá, Jorge Emilio Arévalo, solicitó ante la Asamblea Departamental el fortalecimiento del presupuesto destinado a la atención, reparación y desarrollo de proyectos productivos para las víctimas del conflicto armado en el departamento.

Durante su intervención, Arévalo recordó que la Mesa Departamental fue creada mediante el Decreto 4800 de 2011, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), y que esta tiene la responsabilidad de rendir informes sobre sus avances y necesidades ante los consejos municipales, la Asamblea Departamental y la Cámara de Representantes.

“Lo que estamos solicitando es que se amplíe el presupuesto dentro del Plan de Acción Territorial, ya que los recursos actuales no alcanzan para garantizar la reparación integral de las más de 57.000 víctimas que tiene Boyacá”, señaló Arévalo en diálogo con Caracol Radio.

El líder explicó que los recursos se manejan principalmente en la línea de participación de la política pública de víctimas, pero que estos resultan insuficientes para cubrir componentes fundamentales como educación, salud, formación y proyectos productivos, todos necesarios para una reparación integral efectiva.

“Los montos que se han asignado hasta ahora son muy bajos; el máximo ha sido de 1 millón 700 mil pesos por proyecto, y con eso no es posible generar un impacto real. Por eso hemos pedido que la Gobernación formule proyectos macro e innovadores que respondan a las verdaderas necesidades de las comunidades”, agregó.

Durante la sesión de la @AsamBoyaca, centrada en la rendición de informe de víctimas, el diputado José Quiñones, propuso que el departamento tenga el día de víctimas del conflicto armado.

Arévalo también indicó que para el próximo año se prevé el ajuste del Plan de Acción Territorial, en el cual se espera incluir proyectos de vivienda y emprendimiento como prioridades, dado que la falta de vivienda digna y oportunidades económicas sigue siendo una de las mayores carencias entre la población víctima.

“No se trata solo de recibir apoyo, sino de tener las herramientas para salir adelante. Como decimos, no queremos que nos den el pescado, sino el anzuelo para aprender a pescar”, concluyó.

La solicitud será analizada por los diputados boyacenses, quienes manifestaron su disposición para revisar las necesidades presupuestales del sector y buscar alternativas que permitan fortalecer las acciones de reparación integral en el departamento.