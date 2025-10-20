Más de 60 mil jóvenes boyacenses eligieron sus Consejos de Juventud

Las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud dejaron en Boyacá una participación superior a la media nacional, con 60.800 jóvenes que acudieron a las urnas. La cifra representa un 20,84% del censo juvenil, consolidando al departamento como uno de los de mayor compromiso político entre las nuevas generaciones.

El director departamental de Juventudes, Fabián Quintero, explicó que «...este resultado demuestra que los jóvenes están participando activamente y creen en sus liderazgos locales...». En conversación con Caracol Radio Tunja, destacó que el proceso electoral se desarrolló con normalidad en los 123 municipios y que «...la pedagogía previa de la Registraduría y las plataformas juveniles fue clave para lograr esta participación histórica...».

Quintero afirmó que los consejeros electos tendrán funciones de vigilancia y propuesta sobre los presupuestos municipales de juventud. «...Ellos serán el puente entre los jóvenes y los gobiernos locales. Tendrán voz para exigir cumplimiento de políticas y presupuestos destinados a educación, cultura y empleo...», puntualizó.

El funcionario añadió que el siguiente paso será la capacitación de los nuevos consejeros para fortalecer su incidencia política. «...El reto ahora es que los Consejos no se queden en el papel, sino que sean espacios reales de decisión y representación. La juventud de Boyacá está demostrando madurez democrática...», concluyó Quintero.