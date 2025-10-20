Hoteles de Cartagena ingresan a guía Michelin y reciben reconocimiento

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin, la nueva distinción de la Guía Michelin que resalta las experiencias de alojamiento más destacadas del mundo.

Con este reconocimiento, el país ingresa al selecto grupo de destinos valorados por su excelencia en servicio, diseño y autenticidad.

Al igual que las Estrellas Michelin distinguen a los mejores restaurantes, las Llaves Michelin reconocen a los hoteles que ofrecen hospitalidad excepcional, basada en cinco criterios: excelencia en arquitectura y diseño interior, calidad y consistencia del servicio, personalidad y carácter del establecimiento, relación calidad-precio y contribución significativa al entorno o comunidad local.

Esta clasificación, que marca un nuevo estándar global en hospitalidad, se divide en tres categorías: una Llave Michelin (una estancia muy especial), dos Llaves Michelin(una estancia excepcional) y tres Llaves Michelin (una estancia extraordinaria de nivel mundial).

Con estos reconocimientos, Colombia se posiciona entre los países con una oferta hotelera de clase mundial, que combina innovación, cultura, gastronomía y sostenibilidad en experiencias únicas para el viajero. “Este reconocimiento refuerza la reputación de Colombia como un destino de experiencias únicas, sostenibles y de alta calidad. Cada hotel premiado refleja el talento, la creatividad y la hospitalidad de nuestra gente, así como el compromiso del país por ofrecer estancias memorables en todos los rincones de su geografía”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Dos alojamientos alcanzaron la categoría de Dos Llaves Michelin, reservada para “estancias excepcionales” de clase mundial. Se trata de Cannúa Lodge (Marinilla, Antioquia), reconocido por su modelo sostenible y su conexión auténtica con la comunidad local, y Casa Pestagua (Cartagena), una mansión colonial restaurada que conserva la elegancia de los palacios moriscos.

Por su parte, siete hoteles colombianos obtuvieron Una Llave Michelin, reconocimiento que distingue estancias “muy especiales” por su diseño, servicio y autenticidad. Estos son Hotel Casa Legado (Bogotá), Hotel Quadrifolio, Casa San Agustín, Casona del Colegio y Sofitel Legend Santa Clara (Cartagena), El Cielo Hotel & Restaurant (Medellín) y Hacienda Bambusa (Armenia).

Además, la Guía Michelin seleccionó 27 hoteles en todo el país como estancias de calidad que destacan por su arquitectura, autenticidad y servicio, entre ellos Bio Habitat Hotel (Armenia), B.O.G. Hotel (Bogotá), Charleston Santa Teresa (Cartagena) y Marquee Medellín. En destinos emergentes como Guatapé, Barichara y Palomino, figuran alojamientos como Bosko, Tau House, Casa Yahri y Naio Hotel & Villas, que reflejan la expansión del turismo sostenible y de experiencias locales en nuevas regiones del país.

La lista completa de hoteles colombianos seleccionados puede consultarse en: https://guide.michelin.com/es/es/hotels-stays/colombia