Hombre murió en carrera Allianz 15K en Bogotá: “sufrió un colapso súbito” a pocos metros de la meta

Allianz 15K, la carrera de atletismo / Getty Images / SOPA Images

Bogotá D.C

La carrera Allianz 15 kilómetros que se llevó a cabo en Bogotá este domingo 19 de octubre, terminó de manera inesperada ante la muerte de uno de sus participantes.

La empresa organizadora el evento, ‘Correcaminos de Colombia’ confirmó la información. Se trata de un hombre de 42 años llamado Javier Enrique Suárez.

“A la altura del kilómetro 12, sufrió un colapso súbito durante la competencia”, indicaron en un comunicado de prensa.

Agregaron que se prestaron inmediatamente los primeros auxilios y que fue trasladado a un centro médico.

“Efectuadas las maniobras previas de reanimación inmediatas, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil , donde lamentablemente falleció”.

La empresa organizadora lamentó el fallecimiento del participante.

No es el primer caso de muerte en evento deportivo

Este no sería el primer caso en el que un corredor muere en una competencia de atletismo en Bogotá. En julio de 2025, durante la Media Maratón, murió Pedro Enrique Rodríguez Suárez que corría los 10 kilómetros de la prueba.

Aunque desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y ‘Correcaminos Colombia’ aseguraron que se realizaron las maniobras de primeros auxilios de manera inmediata, la familia del corredor alegó todo lo contrario.

Este último caso abre nuevamente el debate sobre los protocolos de atención médica en pruebas deportivas y sobre la debida preparación de los participantes al momento de competir en estos eventos.