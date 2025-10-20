Gensa adjudica 33 contratos para la compra de carbón destinado a Termopaipa

Según el comunicado, en la Central Termoeléctrica de Paipa se llevó a cabo el cierre y sorteo del proceso de manifestación de interés para la compraventa de carbón térmico, destinado a las unidades I, II y III de Termopaipa. Gensa adjudicó un total de 33 contratos para el suministro de 60 mil toneladas del mineral, de las cuales 20 mil se adquirirán durante esta vigencia y las 40 mil restantes en el primer semestre de 2026. La jornada contó con la participación de pequeños productores del departamento, quienes asistieron como oferentes y observadores del proceso.

Durante el encuentro, la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá actuó como veedora para garantizar la transparencia en las etapas de selección y adjudicación. «...Esta convocatoria se hizo de manera transparente, donde la mayoría de los pequeños mineros tuvieron participación. Celebramos que puedan tener una activación económica...», destacó María Elena Ortiz Nova, secretaria de Minas y Energía del departamento.

En total, 116 productores manifestaron su interés en participar en esta convocatoria, que busca fortalecer la cadena productiva del carbón y asegurar el abastecimiento energético del país. Gensa reiteró su compromiso con la reactivación económica regional y la promoción de prácticas abiertas y equitativas en sus procesos de contratación.