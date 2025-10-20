Cerca de 55 mil jóvenes en Nariño participaron en las elecciones de Consejos de Juventud

Pasto-Nariño

Con el 99,84 % de mesas escrutadas, la Registraduría Nacional del Estado civil determinó que fueron 54.935 jóvenes entre los 14 y 28 años los que participaron en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud en Nariño.

Desde las primeras horas de la mañana, las y los jóvenes acudieron a las urnas en los 232 puestos de votación habilitados en zonas urbanas y rurales, todos en funcionamiento con total normalidad.

#Elecciones | La Policía metropolitana de Pasto garantiza la seguridad para el desarrollo de las elecciones de consejos de juventud pic.twitter.com/g8UZNVVSiS — Caracol Pasto (@CaracolPasto) October 19, 2025

En el Puesto de Mando Unificado, se reportó una alerta en el municipio de Samaniego y la aparición de panfletos que habían llegado a uno de los municipios, sin embargo, la Policía Nacional y CTI desestimó su veracidad.

#Pasto En completa normalidad. Transcurrió el proceso de elección de los consejeros de juventud en el departamento de Nariño según la Policía Nacional. pic.twitter.com/ervs5uNGr0 — Caracol Pasto (@CaracolPasto) October 20, 2025

Angélica María Palacios Martínez, enlace del Ministerio del Interior para la jornada electoral en Nariño, destacó la amplia participación y la seguridad del proceso: “Todos los municipios del departamento cerraron sus mesas de votación con total tranquilidad. Los jóvenes vivieron su jornada democrática sin afectaciones del orden público. En Nariño se cumple la democracia, se le cumple a los jóvenes”.

El delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Manuel Ricardo Rúales, en diálogo con Caracol Radio aseguró que la participación frente al proceso de elección de Consejos de Juventud del 2021 creció del 12 al 15.63% .

El funcionario indicó que se procederá al proceso de escrutinio y se prepara toda la logística para para las consultas internas de los partidos políticos del próximo 26 de octubre.