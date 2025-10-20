Electrificadora de Santander reporta caída de canales de atención por falla de Amazon Web Services

Bucaramanga

La Electrificadora de Santander (ESSA), empresa del Grupo EPM, informó que sus canales de atención se encuentran temporalmente fuera de servicio debido a una falla global en los servidores de Amazon Web Services (AWS), proveedor de infraestructura digital que soporta gran parte de sus sistemas. La falla, también ha tenido fuera de servicio este lunes 20 de octubre a aplicaciones bancarias de Nequi y Bancolombia.

Según el comunicado de la ESSA, la interrupción afecta las líneas telefónicas y el canal de WhatsApp de la entidad, lo que también ha impactado a otras empresas y plataformas digitales en diferentes partes del mundo.

“Los servidores son sistemas que permiten que funcionen las aplicaciones y servicios digitales. Si fallan, muchos servicios dejan de estar disponibles”, explicó la entidad.

Mientras se restablece el servicio, los usuarios pueden reportar daños en el suministro de energía únicamente a través del sitio web www.essa.com.co, haciendo clic en el botón ‘Reportar falla en el servicio’. La Electrificadora a de Santander recomendó a los usuarios ingresar todos los datos de manera completa para garantizar la trazabilidad de la información y agilizar la atención de los reportes.

La compañía señaló que trabaja para que sus canales de atención vuelvan a funcionar lo antes posible y agradeció la comprensión de sus clientes frente a esta contingencia técnica de alcance global.