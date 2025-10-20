Ejército Nacional fortalece la prevención del reclutamiento infantil con tecnología en la Orinoquía

Colombia

Luego de varios meses de análisis, en los cuales se revisaron diferentes problemáticas y soluciones, con las cuales se pudiera contener, atacar y prevenir el reclutamiento forzado de menores de edad, por parte de grupos armados organizados, el Ejército lanzó la estrategia SENATIC.

Una alianza con empresas privadas, como Price Water House Coopers, y entidades educativas, quienes se pusieron “manos a la obra” y por medio de esa iniciativa ya han beneficiado a más de 2800 jóvenes hombres y mujeres, en diferentes saberes y habilidades digitales.

En total se han inscrito cerca de 4300 personas beneficiando a 22 instituciones educativas en la región de la Orinoquia, colombiana.

¿Cuál es la principal herramienta de la iniciativa?

Uno de los pilares del programa ha sido la donación de computadores. Estos equipos han sido gestionados por el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.°8.

En Arauca, la Institución Educativa San Ángel, sede San Cayetano, ubicada en la vereda Bogotá, recibió cuatro computadores, para que los estudiantes de grados décimo y once accedan a educación digital por primera vez.

De igual forma, en La Primavera, Vichada, la Institución Educativa Francisco de Paula Santander recibió otros cuatro equipos de ultima tecnología, en una zona donde el acceso digital era limitado.

SENATIC también llevó sus beneficios a las comunidades indígenas Sikuani en Casanare, a la comunidad Jetsenamí en límites con Arauca, y a campesinos y víctimas del conflicto, en alianza con la Agencia de Desarrollo Rural en seis municipios casanareños.

Incluso, personal militar tuvo la oportunidad de capacitarse en áreas como marketing digital, fortaleciendo sus competencias para la vida civil.

