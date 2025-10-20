Dos muertos dejó accidente entre Bayunca y Santa Rosa: motociclista habría cometido imprudencia

Cartagena

Dos personas muertas dejó un fuerte accidente de tránsito registrado en la carretera La Cordialidad, entre el corregimiento de Bayunca y el municipio de Santa Rosa de Lima, norte de Bolívar.

La Policía de Tránsito confirmó que el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 3, donde un vehículo particular Marca Renault que se movilizaba en sentido Cartagena-Bayunca chocó de frente con una motocicleta en la que iban dos personas.

Ante el fuerte impacto, los dos ocupantes de la moto perdieron la vida de manera instantánea. Las víctimas fueron identificadas como Javier Antonio Villarreal de 38 años y Ketty Isabel Álvarez, de 51.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que el choque se habría registrado porque la motocicleta transitaba en sentido contrario. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue de Medicina Legal en Cartagena.