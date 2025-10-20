Colombia liderará la conversación global sobre educación e inteligencia artificial en Cartagena

Cartagena

Colombia será protagonista mundial en la conversación sobre educación e inteligencia artificial. La Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) de la UNESCO, que este año se realiza bajo el lema “Piensa ante la IA 2025”, tendrá como sede a Cartagena de Indias los días 23 y 24 de octubre, con el apoyo de la Presidencia de la República, la Cancillería, el Ministerio de Educación Nacional el Ministerio TIC y Computadores para Educar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El encuentro global reunirá a expertos, gobiernos, educadores y jóvenes de más de 70 países para debatir sobre el papel del pensamiento crítico, la ética digital y la educación en la era de la inteligencia artificial.

Colombia, mostrará cómo la escuela pública está enseñando a los niños y docentes a usar la tecnología con sentido humano, ético y responsable. El director de Computadores para Educar, Oscar Sánchez participará como vocero de la educación digital inclusiva, mostrando los resultados del modelo colombiano de formación docente con IA y el impacto positivo de las iniciativas pedagógicas desarrolladas por los docentes.

La Semana Mundial AMI 2025 será un punto de encuentro entre ciencia, educación, medios y ciudadanía. La UNESCO eligió a Colombia como sede por su compromiso con la alfabetización digital, el acceso equitativo a la tecnología y la formación docente. El lema “Piensa ante la IA” invita a reflexionar sobre cómo garantizar que las nuevas generaciones comprendan, cuestionen y usen la inteligencia artificial de manera ética y responsable.

El encuentro contará con la participación de Tawfik Jelassi, subdirector general de la UNESCO, representantes de MIT, UNICEF, BBC Media Action, DW Akademie, entre otros organismos multilaterales, junto a delegaciones de países como México, Japón, Sri Lanka y Filipinas, que también lideran estrategias de alfabetización mediática y ética digital.

La IA en la educación: más de 3.000 colegios ya están pensando ante la IA

La delegación de Colombia presentará en Cartagena los resultados del trabajo articulado de los ministerios de Educación Nacional, el Ministerio TIC y Computadores para Educar: un ecosistema educativo donde los docentes son los protagonistas del cambio.

“Colombia no le teme a la inteligencia artificial, la enseña con ética y pensamiento crítico. Ese es el mensaje que llevaremos al mundo desde Cartagena”, añadió el director Oscar Sánchez. El liderazgo de Colombia se consolidó tras la exitosa jornada nacional el 2 de octubre “El Día de la IA en tu Colegio”, una iniciativa de Computadores para Educar en la cual participaron al menos 3.000 sedes educativas, 2.000 docentes se formaron en IA y más de 18.000 estudiantes respondieron la encuesta sobre el uso de la IA.