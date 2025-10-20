Colombia activa Alerta por Ciclones Tropicales: en Bolívar hay pronóstico de lluvias

De acuerdo con los análisis de la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT), se observa que la onda tropical asociada a la perturbación (AL-98) tiene un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 60% en 7 días.

Según DIMAR, esto podría generar lluvias de variada intensidad al oriente de la región Caribe y en amplios sectores de la zona marítima del Mar Caribe colombiano.

Colombia activa el Protocolo de Alerta por Ciclones Tropicales:

- Vigilancia: La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar.

- Estado informativo para Sucre, Córdoba, Antioquia, Golfo de Urabá y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.