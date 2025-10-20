Colombia activa Alerta por Ciclones Tropicales: en Bolívar hay pronóstico de lluvias
Así lo indicó Dimar en su más reciente advertencia
De acuerdo con los análisis de la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT), se observa que la onda tropical asociada a la perturbación (AL-98) tiene un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 60% en 7 días.
Según DIMAR, esto podría generar lluvias de variada intensidad al oriente de la región Caribe y en amplios sectores de la zona marítima del Mar Caribe colombiano.
Colombia activa el Protocolo de Alerta por Ciclones Tropicales:
- Vigilancia: La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar.
- Estado informativo para Sucre, Córdoba, Antioquia, Golfo de Urabá y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.