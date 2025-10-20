Cierran la casa de lenocinio ´Los Compadres´ en el centro de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que, durante los operativos de control desarrollados durante el fin de semana en el marco de las elecciones de los Consejos Municipales de la Juventud, las autoridades cerraron un establecimiento comercial en el Centro de Ibagué conocido como ´Los Compadres´ por incumplir la norma de ley seca decretada para la jornada electoral.

El procedimiento, adelantado por la Policía Nacional y la Dirección de Justicia, permitió evidenciar que el local, identificado como Los Compadres, excedió el horario de funcionamiento y vendió bebidas alcohólicas en horario restringido, infringiendo así el Decreto 0630 de 2025.

“Se hizo el respectivo procedimiento de cierre y suspensión inmediata. La actividad por parte de la casa de lenocinio denominada Los Compadres, ubicada en el Centro de la ciudad, básicamente por dos aspectos: uno, exceder el horario permitido para funcionar, y dos, vulnerar las normas estipuladas en el decreto de la ley seca”, dijo Mauricio Gutiérrez, director de Justicia.

El funcionario, añadió que el establecimiento fue suspendido por 10 días, de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente, y recalcó que este tipo de acciones buscan mantener el orden y la seguridad en la capital tolimense.

“Esto hace parte del compromiso que tenemos con nuestra ciudad. Desde la Dirección de Justicia continuaremos trabajando de manera coordinada con las autoridades para garantizar el cumplimiento de la normatividad urbana. Queremos que Ibagué se consolide como un referente en control, disciplina y seguridad ciudadana. Estos operativos son una muestra de que actuamos con firmeza y responsabilidad frente a quienes infringen la ley”, puntualizó Gutiérrez.