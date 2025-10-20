Alcalde de Pensilvania pide redoblar esfuerzos en la zona de frontera tras asesinatos en Antioquia

Foto de Nariño Antioquia de chiva que fue atacada por el Clan del Oriente

Manizales

Tras la muerte de un menor de edad y los ataques constantes a la población civil en Nariño Antioquia, el alcalde de Pensilvania solicitó al Ejército y la Policía Nacional redoblar la seguridad en las zonas de frontera especialmente en Pueblo Nuevo y Arboleda. Por otro lado, en esta región de Caldas las llamadas extorsivas han aumentado en los últimos días

Con la captura del caldense Carlos Alberto Herrera Arcila, alias Camilo o Camila, el clan del oriente parecía que llegaba a su fin , sin embargo, este fin de semana este grupo que opera en Antioquia y Caldas atacó a la población de Nariño Antioquia dejando como saldo la muerte de un menor.

El alcalde de Pensilvania, Jesús Iván Ospina, hizo un llamado a las autoridades del ejército y policía a enviar más efectivos en la zona y evitar que estos hechos lleguen a Arboleda y Pueblo Nuevo.

Para los que conocen la zona saben que pueblo nuevo es una población muy cercana a Nariño en Antioquia.

“Obviamente con los acontecimientos de los últimos días necesitamos, requerimos y hemos solicitado que se incremente la presencia más fuerte y contundente y seguir controlando también todas estas situaciones que nos pueden poner en riesgo. Además, se debe intervenir pronto sobre el incremento de las llamadas extorsivas”, dijo Ospina

Ospina También comentó que debido a estos actos de violencia las llamadas extorsivas se han incrementado en la zona

Ante estos sucesos el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $500 millones a quien brinde información sobre los asesinatos de Jhon Járol. Además, indicó que detrás del crimen estaría el Clan de Oriente, cuyo líder, Camilo habría seguido delinquiendo desde la cárcel.