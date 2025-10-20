Neiva

11 municipios afectados y 30 familias damnificadas por lluvias en el Huila.

La segunda y última temporada de lluvias del año, ya comenzó a generar emergencias en municipios del Huila. Campoalegre, Pitalito, Teruel y Oporapa, reportan las primeras afectaciones.

Las lluvias comienzan en la región

Las lluvias comienzan en la región

Edgar Donoso Rodríguez

Neiva

Las primeras precipitaciones de lluvias en el Huila comienzan a dibujar un panorama complicado para la región y sus organismos de emergencia, en tan solo el fin de semana las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones, crecientes de afluentes y fuertes vientos que ocasionaron deslizamientos y diferentes emergencias.

Orlando Garzón, de la división de gestión del riesgo departamental dijo que las fuertes lluvias han provocado emergencias en 11 municipios de la región, sumado a las primeras 30 familias damnificadas por la ola invernal que se extendería hasta finales de mes de noviembre e inicios de diciembre en la región Andina. “Tenemos la ocurrencia de dos deslizamientos, crecientes súbitas, caída de árboles y fuertes vientos también” .Expresó.

Alrededor de 150 personas han sentido la llegada de esta segunda temporada de lluvias. Un total de 8 viviendas urbanas han resultado averiadas y 29 inmuebles rurales se han afectado por las lluvias. Los municipios más afectados por el momento son Campoalegre, Pitalito, Santa María, Gigante, Suaza, Teruel, Neiva, Tarqui, Pital, Oporapa y Tello.

El funcionario puntualizó que el departamento del Huila tiene activo el plan de contingencia, el cual trabaja de la mano con cada municipio en la región.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad