11 municipios afectados y 30 familias damnificadas por lluvias en el Huila.

Neiva

Las primeras precipitaciones de lluvias en el Huila comienzan a dibujar un panorama complicado para la región y sus organismos de emergencia, en tan solo el fin de semana las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones, crecientes de afluentes y fuertes vientos que ocasionaron deslizamientos y diferentes emergencias.

Orlando Garzón, de la división de gestión del riesgo departamental dijo que las fuertes lluvias han provocado emergencias en 11 municipios de la región, sumado a las primeras 30 familias damnificadas por la ola invernal que se extendería hasta finales de mes de noviembre e inicios de diciembre en la región Andina. “Tenemos la ocurrencia de dos deslizamientos, crecientes súbitas, caída de árboles y fuertes vientos también” .Expresó.

Alrededor de 150 personas han sentido la llegada de esta segunda temporada de lluvias. Un total de 8 viviendas urbanas han resultado averiadas y 29 inmuebles rurales se han afectado por las lluvias. Los municipios más afectados por el momento son Campoalegre, Pitalito, Santa María, Gigante, Suaza, Teruel, Neiva, Tarqui, Pital, Oporapa y Tello.

El funcionario puntualizó que el departamento del Huila tiene activo el plan de contingencia, el cual trabaja de la mano con cada municipio en la región.