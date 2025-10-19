El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sergio Palau lanza “Todo tan bien”, su sencillo en el que la música y el cine se unen

El actor y cantante Sergio Palau presentó oficialmente su nuevo sencillo “Todo tan bien”, bajo el sello ONErpm Music Lat. La canción marca una nueva etapa en su carrera, donde combina el pop contemporáneo con una propuesta visual y sonora inspirada en el cine y el arte moderno.

Con este lanzamiento, Sergio Palau consolida su identidad como artista integral, explorando sonidos y una narrativa que conecta la música con las emociones.

“Todo tan bien” es una invitación a disfrutar de lo simple y a encontrar belleza en los detalles cotidianos, reafirmando el sello personal y la madurez creativa que han definido el camino musical de Sergio Palau.