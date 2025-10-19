Santiago Monroy el fotógrafo colombiano reconocido por su obra “Saliendo de la Oscuridad”

El biólogo y fotógrafo de vida silvestre Santiago Monroy fue reconocido en el certamen Wildlife Photographer of the Year, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, por su obra “Saliendo de la oscuridad”.

La imagen, que retrata a un oso andino en la reserva Eco Palacio, ubicada a 30 kilómetros de Bogotá, fue seleccionada entre más de 60.000 fotografías de todo el mundo y quedó entre las cinco mejores de la categoría Retratos de animales.

La fotografía, tomada con una cámara trampa, busca mostrar una mirada íntima y cercana de esta especie emblemática de los Andes. Su realización fue posible gracias al trabajo conjunto entre Santiago, los guías ambientales y la comunidad local, quienes acompañaron el proceso para captar al animal en su entorno natural.

“Saliendo de la oscuridad” no solo resalta la belleza del oso andino, sino también la importancia de la conservación y del vínculo entre el ser humano y la naturaleza.