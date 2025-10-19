Cartagena

Presunto atracador resultó herido por su víctima en zona Conurbación: policía lo capturó

El suceso se produjo a la altura de la urbanización Villa del Sol

Caracol Radio

Caracol Radio

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en la zona Conurbación a la altura de la urbanización Villa del Sol, fue capturado un sujeto de 29 años de edad, a quien le hallaron en su poder un arma de fuego.

El hoy detenido, quien, al parecer, estaba cometiendo un hurto, resultó lesionado con proyectil por una de las víctimas.

El sujeto cuya identidad no ha sido revelada, fue llevado a un centro médico donde es valorado por los galenos, bajo custodia policial.

