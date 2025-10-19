Piden condena máxima para los asesinos de la niña Eileen Paz en el Tolima

Tolima

Luego de confirmarse el hallazgo de unos restos óseos que pertenecerían a la menor Eileen Scarlet Paz, desaparecida desde abril de 2024 en el municipio de Roncesvalles, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, pidió una condena “ejemplarizante” para los presuntos responsables del macabro crimen.

Si bien familiares de la menor de 2 años ya ratificaron que los restos pertenecen a Eileen, el funcionario pidió esperar la confirmación por parte de la Fiscalía General de la Nación. En cualquier caso, Bocanegra remarcó la necesidad de avanzar en el proceso judicial contra el principal sospechoso, quien es Bryan Stiven Lozano, padrastro de la pequeña.

“Tenemos conocimiento de que el padrastro, que según las investigaciones está señalado como presunto responsable de este hecho tan doloroso y traumático, se encuentra privado de la libertad por un tema de violencia intrafamiliar. Hoy habría una nueva calificación de comprobarse este hallazgo”, señaló Bocanegra.

En la actualidad, Lozano permanece privado de su libertad por los delitos de violencia intrafamiliar y desaparición forzada. Sin embargo, de confirmarse su participación en el asesinato de la menor, podrían imputarle también el delito de homicidio contra menor de 14 años, que contempla condenas de hasta 50 años de prisión, sin acceso a ningún tipo de beneficios, según el Código Penal.

“Podríamos tener nosotros el acompañamiento en representación de las víctimas hasta lograr una condena ejemplarizante sin ningún tipo de beneficio, como lo determina un hecho contra una niña de dos años y medio colocada bajo la protección de los mayores”, explicó el secretario.

Por su parte, la madre de Eileen, Adriana Paz, se encuentra privada de la libertad con prisión domiciliaria, como sospechosa por posible complicidad en el atroz homicidio de su hija.