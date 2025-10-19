MinTransporte suspende cobro de peaje en San Luis de Gaceno, Boyacá

En el peaje de San Luis de Gaceno (Boyacá) estuvieron por un año los manifestantes evitando que los conductores pagaran por el mismo / Foto. Suministrada.

San Luis de Gaceno

Una buena noticia le entregó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas a los habitantes de los municipios de San Luis de Gaceno y Santa María, Boyacá, con la determinación de suspender el cobro del peaje de San Luis para todas las categorías vehiculares.

De acuerdo con la ministra Rojas Mantilla esta suspensión se hará por cerca de tres meses, ya que la misma culmina el próximo 15 de enero de 2026 y lo que se busca es apoyar la movilidad y la recuperación económica en el oriente del país, luego de las afectaciones provocadas por la temporada invernal en la Transversal del Sisga.

“Nuestro compromiso es proteger la vida, la movilidad y la economía regional. Esta decisión es un mensaje claro: cuando las comunidades enfrentan emergencias, el Estado está presente con soluciones reales y oportunas”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla.

Esta decisión responde a los eventos climáticos que impactaron los PR42+050 y PR42+580 del corredor, en jurisdicción de Santa María (Boyacá), tras una creciente súbita del río Bata que generó afectaciones en la infraestructura vial.

Así reaccionó la comunidad y lídere del sector de San Luis de Gaceno

Hay que señalar que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI fue la que elevó la solicitud de suspensión del cobro del peaje ante el Ministerio de Transporte, atendiendo las peticiones de autoridades y comunidades para garantizar la conectividad, facilitar el tránsito de bienes y personas, y mitigar el impacto económico sobre el área de influencia.

Frente a esto, los habitantes y líderes de esta región señalaron que esta resolución tuvo que haber salido a inicios del mes pasado.

“Digamos que era una crónica anunciada, se suponía incluso que esa resolución debió haber sido expedida antes del 5 de septiembre como un compromiso de una mesa que se adelantó con acompañamiento de la Gobernación de Boyacá y pues vemos que tuvo un retraso de más de un mes para salir como tal firme. Realmente esta resolución es parte de un acuerdo de unas mesas de concertación que se adelantaron donde, como bien sabemos llevamos 366 días en la manifestación, nunca fue atendida y que no había sido tenida en cuenta y se había manifestado entonces que se suspendía el cobro tras los eventos que se han venido presentando durante los últimos años que nos tienen con 16 pasos críticos y con puntos a un solo carril que claramente no dan la seguridad vial que requiere el corredor para los usuarios”, afirmó Milena Porras, líder social de San Luis de Gaceno.

La vocera de las comunidades de San Luis de Gaceno y Santa María señala que esta decisión no fue algo que se hizo de manera voluntaria por parte del Gobierno Nacional.

“Ellos lo toman como si fuera un logro y algo que se realizó a voluntad cuando realmente esto fue una medida de concertación y que se hizo en medio de los diálogos con el compromiso además de que antes del 13 de octubre se iniciaban las obras para atender por lo menos cinco puntos críticos que todavía heredamos de la ola invernal anterior y de obras anteriores que no se han desarrollado”, dijo.

Frente a las obras, Milena Porras señala que “a la fecha no contamos con ningunos estudios y diseños finales, ni tampoco se han iniciado las obras y pues ellos plantean la fecha del 16 de enero que desconocemos si es que ellos consideran que a esa fecha ya van a tener superado y atendidos todos los requerimientos que se han exigido y que están en mora de realizar”.

Por ahora hay que señalar que como indicó el Ministerio de Transporte la suspensión del cobro del peaje en la Transversal de Sisga, vía a San Luis de Gaceno y Santa María irá hasta el próximo jueves 15 de enero de 2026.