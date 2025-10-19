Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo de Cartagena ahora tendrá inteligencia artificial

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, trabaja en la evolución de Midas, el Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo que permite visualizar datos geográficos y estadísticos sobre el territorio, y que actualmente es utilizado por más de 60 mil personas en promedio mensual.

Si bien a comienzos de este año, la herramienta fue renovada con una interfaz moderna e intuitiva, visualización instantánea de capas, descarga personalizada de información y modo oscuro para mejorar la experiencia de navegación, ahora, dará un nuevo salto tecnológico.

Midas incorporará nuevas funciones como la generación de infografías dinámicas (por barrios, Unidades Comuneras de Gobierno y localidades) y un asistente con Inteligencia Artificial (IA). Además, incluirá nueva información territorial, entre ella la cartografía del diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en cada una de sus dimensiones.

Pero eso no es todo: Midas también contará con una aplicación móvil disponible para sistemas Android y iOS, con todas las funcionalidades de la versión web.

“Esta actualización de Midas mejora nuestra capacidad para comunicar información territorial de manera visual, clara y accesible, acercando los datos urbanos tanto a la ciudadanía como a los tomadores de decisiones. Fue un compromiso asumido por la administración del alcalde Dumek Turbay y la Secretaría de Planeación desde el Plan de Desarrollo 2024–2027: Cartagena, ciudad de derechos, y hoy lo estamos cumpliendo”, señaló Camilo Rey, secretario de Planeación Distrital.

Beneficios de las nuevas funciones

Con esta actualización, Midas permitirá generar infografías automáticas que representen de forma atractiva y comprensible información estadística, poblacional, territorial y de equipamientos.

La ciudadanía podrá consultar, comparar y descargar estas infografías en formato PDF, con datos sobre: vivienda y servicios públicos, educación y equipamientos sociales, riesgos y medio ambiente, actividad económica y uso del suelo, y dinámica urbana y crecimiento.

Por su parte, el asistente con IA permitirá interactuar directamente con la plataforma, facilitando las búsquedas y ofreciendo respuestas rápidas en cuestión de segundos.

Los usuarios podrán realizar consultas en lenguaje natural, como: “¿Cuántos habitantes hay en mi barrio?” o “¿Cuántos colegios hay en la Localidad 1?”. La Inteligencia Artificial interpretará las preguntas y mostrará los resultados en forma de mapas, gráficos o tablas, basados en información oficial.

“Esta tecnología convierte a Midas en una herramienta poderosa y pionera en el país, al integrar inteligencia geográfica e IA para fortalecer la transparencia, la planificación urbana y la participación ciudadana”, añadió Rey.

Finalmente, el secretario de Planeación destacó que esta nueva actualización de Midas representa un paso clave para consolidar el Sistema de Información Geográfica y Estadístico Distrital (SIGED), en el que la dependencia avanza con el desarrollo de nuevas plataformas y visores que facilitan la gestión y el análisis del territorio.

¿Cómo acceder a Midas?

La ciudadanía puede ingresar a la plataforma a través del enlace https://midas.cartagena.gov.co/. Es de precisar que las nuevas funcionalidades estarán disponibles a partir de finales de octubre.