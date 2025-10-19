Katherina Gómez, la colombiana que conquista paladares en México con los sabores de su tierra

En Tijuana, México, vive Katherina Gómez, una emprendedora colombiana que decidió dejar su país en busca de nuevas oportunidades y terminó llevando con ella una parte esencial, la gastronomía.

“Pensé que ya no quería ser empleada, entonces dije, pues la rápida pero no la fácil, vendamos comida. ¿Y qué sé hacer? Arepas. Hagamos arepas colombianas”. Así nació su negocio de arepas, empanadas y otros platos típicos, con los que ha conquistado a locales y extranjeros que encuentran en su cocina un pedazo de Colombia.

Pero su creatividad no se detuvo ahí. Katherina también impulsa un proyecto cultural inspirado en la chiva colombiana, en la que se destaca el color, música y tradición. Tras participar en un concurso en Tijuana, fue reconocida y apoyada para desarrollar su idea, transformar algunas Calafias, los característicos microbuses de la ciudad, en coloridas “chivas” colombianas, decoradas con los tonos, figuras y mensajes que representan la diversidad del país.

Con sabor, arte y orgullo colombiano, Katherina Gómez ha convertido su emprendimiento en un puente cultural entre Colombia y México, demostrando que el talento y las raíces siempre encuentran un camino para resurgir.