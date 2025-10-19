Gobernador Yamil Arana entregó acueducto en San José de Playón, zona rural de María La Baja

El gobernador Yamil Arana Padauí llegó a San José del Playón, corregimiento agrícola de María La Baja- Bolívar, para inaugurar oficialmente el acueducto que beneficia a 720 familias, cumpliendo una promesa largamente esperada.

A su lado estuvieron Eliana Romero Valiente, gerente de Aguas de Bolívar, y el alcalde Ramiro González Mancilla, en una jornada que quedará grabada en la memoria de la comunidad.

Las risas de los niños se mezclaban con los aplausos y el repique de tambores. En cada rostro se notaba la emoción y el asombro: por primera vez en su vida sus habitantes abren la llave y ven salir agua potable.

“Estamos cumpliendo. Entregarle el agua a la gente y ver sus sonrisas es lo que más me gusta, porque eso demuestra que creen en este gobierno. Lo que hoy inauguramos no es solo una obra de infraestructura: es dignidad, salud y esperanza para cientos de familias”, afirmó el gobernador, mientras los habitantes lo rodeaban con aplausos y gratitud.

Un pueblo que celebra la llegada del agua a sus hogares

Durante años, los habitantes de San José de Playón dependieron de mototaxis, pozos improvisados y agua sin tratar proveniente de la represa.

Hoy, esa realidad cambió para siempre.Gracias a la gestión de la Gobernación de Bolívar, el agua potable llega directamente a cada casa, mejorando la salud, la higiene y la calidad de vida de toda la comunidad.

El proyecto, ejecutado por Aguas de Bolívar en articulación con la Alcaldía de María La Baja, contempló la instalación de 11.300 metros de tubería en PVC, 706 acometidas domiciliarias y la construcción de un moderno sistema de bombeo y tanque de almacenamiento, que permite llevar el líquido a las zonas más altas.