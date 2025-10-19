En el Tolima hay 324 mil personas habilitadas para votar por el Consejo Municipal de la Juventud

Tolima

El delegado departamental de la Registraduría en el Tolima, César Bocanegra, resaltó que para las elecciones de los Consejos Municipales de la Juventud se ha hecho un trabajo fuerte de socialización con el fin que los jóvenes entre las 14 y 28 años salgan a participar y ejerzan su derecho al voto.

“Se ha socializado y se ha hecho pedagogía para que salgan a participar y puedan elegir a los consejeros municipales de la juventud. El 5 de diciembre de 2021 fue la primera vez que se hizo, pero para esa oportunidad hubo mucho voto nulo”, dijo Bocanegra.

El funcionario de la Registraduría resaltó que el Tolima tiene un potencial electoral de 324 mil personas, de las que 160 mil son mujeres y 164 mil son hombres “Vamos a instalar 189 puestos de votación en el departamento con 558 mesas de votación”.

Los Consejos Municipales de la Juventud funcionan como un enlace con las administraciones con el fin de presentar proyectos e iniciativas para los jóvenes entre los 14 y 28 años.

“Los jóvenes que participen tendrán estímulos como un descuento del 10% de pasaporte, la libreta militar y descuentos en la educación pública, también en restaurantes y cinemas, con el fin de incentivar a los jóvenes a que salgan a participar”, dijo Bocanegra.

Los jóvenes entre 14 y 17 años podrán asistir al puesto de votación más cercano para que puedan ejercer su derecho al voto “Los jóvenes entre 18 y 28 años deberán hacerlo con su cédula en el punto que se encuentra inscrito”, resaltó César Bocanegra.

Los puestos de votación que se habilitarán son los mismos puntos que se tienen disponibles para las elecciones de autoridades regionales, Congreso y presidenciales.