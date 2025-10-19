Día Mundial de la Protección de la Naturaleza: Carabineros siguen comprometidos con la causa

En el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, los Carabineros de Colombia en el departamento de Bolívar reafirman su compromiso inquebrantable de cuidar y preservar los valiosos recursos naturales de la región. Su labor incansable se centra en la prevención de delitos ambientales y en el fomento de una cultura de respeto y armonía con el entorno.

La labor de los Carabineros en Bolívar abarca un amplio espectro de acciones, desde la protección de la fauna y flora silvestre hasta el control de la minería ilegal y la deforestación. Patrullan ríos, bosques y parques naturales, velando por la integridad de los ecosistemas y combatiendo las actividades ilícitas que los amenazan.

Entre los delitos ambientales que combaten los Carabineros en Bolívar se encuentran la tala indiscriminada de árboles, la caza y pesca ilegal, el tráfico de especies protegidas, la contaminación de fuentes hídricas y la disposición inadecuada de residuos peligrosos. Su objetivo es garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de un ambiente sano y equilibrado.

“Nuestro compromiso con la protección del patrimonio natural de Bolívar es firme y no daremos tregua a quienes amenacen nuestros ecosistemas”, afirmó el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía Bolívar. “Trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades ambientales y la comunidad para combatir los delitos ambientales y promover prácticas sostenibles”.

La colaboración ciudadana es fundamental para el éxito de esta misión. Los Carabineros invitan a los habitantes de Bolívar a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda atentar contra el medio ambiente. Su participación activa es esencial para proteger los recursos naturales de la región.

Los Carabineros de Colombia en Bolívar también desarrollan programas de educación ambiental dirigidos a niños, jóvenes y adultos, con el fin de crear conciencia sobre la importancia de proteger la naturaleza y promover prácticas responsables en el uso de los recursos naturales.

“La protección de la naturaleza es una responsabilidad de todos”, enfatiza el Coronel Reyes Ramírez. “Juntos podemos construir un futuro más sostenible para Bolívar y para las futuras generaciones”.