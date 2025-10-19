Crisis diplomática con EE.UU: MinJusticia reafirma que mantiene acciones antidrogas en el país

A pesar de la reciente crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, el Ministerio de Justicia informó que mantiene activas las acciones orientadas a enfrentar el narcotráfico, un fenómeno que, según la entidad, continúa afectando la seguridad, la economía y el bienestar de la población.

Se desarrolla una estrategia integral en el país

De acuerdo con el comunicado, la cartera desarrolla una estrategia integral que busca atacar las estructuras principales del narcotráfico, reducir los cultivos ilícitos, fortalecer los operativos de incautación y desarticular las redes criminales.

Además, señaló que en el último año, se ha evidenciado una reducción en el crecimiento de los cultivos de coca y un aumento en las incautaciones.

El ministerio asegura que estas estrategias han tenido apoyo internacional

Además, destacó que la cooperación internacional y la articulación con cuerpos de inteligencia y países vecinos han permitido mejorar la eficacia de las operaciones.

La institución subrayó que estas acciones buscan consolidar una respuesta más coordinada frente al narcotráfico y fortalecer la presencia del Estado en los territorios afectados por este fenómeno.