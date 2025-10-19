Cartagena vive domingo de democracia y elige representantes al Consejo Distrital de Juventud

Cartagena se prepara para vivir una jornada histórica este 19 de octubre, la elección del Consejo Distrital de Juventud. Más de 262 mil jóvenes entre los 14 y 28 años están convocados a participar en un proceso que les permitirá incidir en las políticas públicas de la ciudad, opinar, proponer proyectos y velar por el cumplimiento de los acuerdos. No se trata de un cargo político, sino de un espacio ciudadano para aportar ideas y fortalecer la participación juvenil.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Quienes tengan entre 14 y 17 años podrán votar con su tarjeta de identidad en el colegio más cercano a su residencia. Los mayores de edad deberán hacerlo con su cédula en el lugar donde tienen registrada su zonificación. En Cartagena, la juventud tendrá la oportunidad de elegir a sus representantes: 72 listas, conformadas por candidatos independientes, de partidos y procesos juveniles, presentarán sus propuestas para transformar la ciudad desde la acción.

En esta jornada electoral habrá un tarjetón diferente por cada localidad: Histórica y del Caribe Norte, De la Virgen y Turística, e Industrial y de la Bahía. Los jóvenes deberán marcar el tarjetón correspondiente a la localidad donde residen, eligiendo a los candidatos que representarán sus intereses y proyectos dentro del Consejo Distrital de Juventud.

“Hemos trabajado durante semanas para que todo esté listo. Los puestos de votación y el sitio de escrutinios, ubicado en el Coliseo de Combate, están equipado con módulos, urnas seguras y todos los servicios necesarios para que el proceso se desarrolle sin contratiempos”, explicó José Joaquín Posada, secretario general (e).

Para garantizar una jornada organizada, la Secretaría General, a través de la Dirección de Apoyo Logístico y en coordinación con la Secretaría de Educación, ha apoyado a la Registraduría en la preparación de 119 instituciones educativas que funcionarán como puestos de votación. Estos espacios han sido dotados con más de 2.100 sillas, 600 mesas, carpas, baños ecológicos y vallas de contención donde se requieren. Además, se han dispuesto 25 vehículos, cinco buses y dos lanchas para asegurar el traslado del material electoral y de los jurados hacia los diferentes puntos urbanos, rurales e insulares.

El sitio de escrutinios contará con 14 módulos para las comisiones escrutadoras, urnas triclaves con seguridad y todas las condiciones necesarias para que el conteo de votos se realice con normalidad.

Los jóvenes que participen en esta jornada tendrán la posibilidad de poner en la agenda temas prioritarios como educación, empleo, cultura, deporte, seguridad y espacio público, además de fortalecer liderazgo y cuidar la transparencia en la gestión pública.

La invitación a los jóvenes desde la Administración Distrital es una, acérquense a las urnas este domingo, ejerce tu derecho al voto y contribuye a construir la Cartagena que todos anhelamos.