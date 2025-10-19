Cartagena

Adultos mayores de María La Baja recibieron apoyo de la Gobernación de Bolívar

El evento se desarrolló en el Centro de Vida Renacer

En un acto que contó con la presencia del gobernador del departamento, Yamil Arana Padauí, su gestora social Angélica Salas, el alcalde de María La Baja, Ramiro González Mancilla y la gestora municipal, Nina Polo, los adultos mayores recibieron dotaciones.

El evento se desarrolló en el Centro de Vida Renacer, dónde recibieron calzados, sillas de ruedas, caminadores, bastones, ollas, utensilios de cocinas, estufa, abanicos, silletería, servicios de belleza, arreglo de uñas, cejas, cabello, entre otros.

También recibieron servicios medicos del equipo básico, de la secretaría de salud municipal. La jornada contó con el grupo de bullerengue de Pablo Flórez, quien le cantó canciones a los adultos mayores, en un lleno total. Los beneficios se mostraron contentos y agradecidos, por tenerlos en cuenta.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, sostuvo que los adultos mayores del municipio de María la baja, están bien atendidos, por las gestoras sociales del departamento y de María La Baja.

