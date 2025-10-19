Adulto y adolescente capturados portando arma de fuego ilegal en el barrio Chiquinquirá

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes tenían en su poder un arma de fuego tipo revólver, en el barrio Chiquinquirá.

La oportuna reacción del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), en la avenida Pedro Romero, permitió capturar a alias ‘el Fernand’, de 18 años, natural de Cartagena y a la aprehensión de un adolescente de 17 años, natural de Venezuela, quienes iban a bordo de una motocicleta y en una persecución, fueron interceptados.

Durante el procedimiento, fue incautado un revólver calibre 38, cañón largo, con seis cartuchos sin percutir y la motocicleta donde se movilizaban.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos delictivos.

Los elementos incautados, el capturado y el aprehendido, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el delito donde se han capturado 5.284 personas, incautando 598 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, por el contrario, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.