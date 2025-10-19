Accidente en la vía Ibagué – Cajamarca dejó dos vehículos de carga incinerados

Ibagué

Por varias horas estuvo cerrada la vía Ibagué – Cajamarca - Alto de la Línea por el choque e incineración de dos vehículos de carga en el viaducto El Tigre, este es el kilómetro 56 + 300 metros punto en el que los dos tractocamiones chocaron sobre las 11:00 p.m. del sábado 18 de octubre, al aparecer uno de los dos habría sufrido una falla mecánica.

Por el fuerte impacto se generó una conflagración que terminó incinerando los dos vehículos, los conductores sufrieron heridas leves y fueron atendidos por el personal médico de la concesión APP GICA que tiene a cargo el corredor vial Girardot – Ibagué – Cajamarca.

Desde el momento que se registró el siniestro vial equipos de emergencias y operarios de la APP GICA trabajaron para poder remover los automotores, generar la limpieza de las calzadas y habilitar la vía.

Durante el fin de semana este corredor vial ha tenido varios inconvenientes, ayer por ejemplo en el sector de Pericos, en la vía Ibagué – Cajamarca un bus intermunicipal chocó con un costado de la vía dejando seis personas lesionadas, lo que también generó el cierre por varias horas.