Vereda Bajo del Tigre en Pasacaballos ya cuenta con muro de protección

Ya está terminado el muro de contención que protege el tanque elevado de agua cruda que abastece a los habitantes de la vereda Bajo del Tigre, en el corregimiento de Pasacaballos, gracias al gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante años, los vecinos de este sector vivieron con el temor permanente de perderlo todo. Los deslizamientos de tierra amenazaban la estabilidad del terreno donde se encuentra la subestación de bombeo que surte de agua a las comunidades de Bajo del Tigre y Concordia. Pero hoy, gracias a la gestión de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, esa angustia quedó atrás.

La intervención consistió en la construcción de 20 metros lineales de muro de contención en concreto reforzado, con una altura promedio de 4,5 metros, además de 20 metros de cerramiento reconstruido con sus respectivas zapatas, rellenos y acabados estructurales. El trabajo incluyó también la reparación de canales, cajas de inspección y senderos afectados por los deslizamientos.

Con estas acciones, la Alcaldía de Cartagena asegura la estabilidad del terreno y la protección de la subestación de bombeo, mitigando el riesgo geotécnico y evitando futuros deslizamientos. La obra también contempló medidas ambientales y de seguridad, como manejo adecuado de escombros, señalización y contratación de mano de obra local, generando empleo y sentido de pertenencia entre los habitantes de la zona.

Con la construcción del muro de Bajo del Tigre, la Alcaldía de Cartagena demuestra que sigue cumpliendo compromisos reales con la zona rural del Distrito, llevando soluciones de ingeniería y bienestar social a las comunidades que por años estuvieron olvidadas.