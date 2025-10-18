Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO: Siga la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

El evento Stream Fighters 4 promete ser uno de los espectáculos digitales más comentados del año en todo Colombia. En esta nueva edición, las creadoras de contenido Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan una de las peleas más esperadas por los seguidores del entretenimiento en redes sociales. La transmisión en vivo reúne a miles de espectadores que siguen minuto a minuto este enfrentamiento que mezcla el deporte, el show y la polémica.

Stream Fighters, organizado por reconocidos influencers y plataformas de streaming, se ha convertido en una vitrina donde personalidades del mundo digital se enfrentan en combates de boxeo amateur. Más allá del ring, los seguidores viven una batalla de egos, estilos y rivalidades que han crecido con fuerza en las redes sociales durante las últimas semanas.

En esta ocasión, el duelo estelar de la jornada será protagonizado por Yina Calderón y Andrea Valdiri, el cual ha captado toda la atención, no solo por su preparación física, sino por las tensiones previas entre ambas figuras, quienes han intercambiado indirectas en redes sociales. El público espera un combate lleno de energía, espectáculo y sorpresas, que será transmitido en vivo y en directo para toda Latinoamérica.

¿Quiénes pelean en el Stream Fighters 4?

TheNino (Rep. Dominicana) vs ByKing (Chile)

(Rep. Dominicana) vs (Chile) Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

(Argentina) vs (Colombia) Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

(Chile) vs (Colombia) Karina García (Colombia) vs Karely Ruiz (México)

(Colombia) vs (México) JH de la Cruz (Colombia) vs CristoRata (Perú)

(Colombia) vs (Perú) Yina Calderón vs Andrea Valdiri (Colombia) – Duelo estelar de la noche

¿Quién ganará el combate Yina Calderón vs La Valdiri?

Según datos de Stake Colombia, La Valdiri es la favorita con más del 85% de probabilidad de victoria, mientras que Yina Calderón busca sorprender al público con una remontada histórica.

