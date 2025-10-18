Simulacro electoral en Bolívar tendrá energía eléctrica garantizada: Afinia

Afinia, filial del Grupo EPM, informa que, atendiendo la solicitud de las autoridades electorales y con el propósito de garantizar la normal prestación del servicio de energía durante el simulacro electoral programado para este sábado 18 de octubre, los trabajos previstos en la línea de transmisión Chinú–Sincé fueron reprogramados.

En consecuencia, el servicio de energía se suministrará con normalidad en los municipios de Magangué, Mompox, Cicuco, Pinillos, Talaigua Nuevo, San Fernando y Margarita (Bolívar); Santana, Santa Bárbara de Pinto, Pijiño del Carmen, San Sebastián de Buenavista y San Zenón (Magdalena); y en poblaciones de Buenavista, San Pedro, Galeras y San Benito Abad (Sucre). Con esta acción, Afinia busca evitar cualquier afectación durante el desarrollo del simulacro y asegurar la continuidad del suministro en la región.

La empresa informará oportunamente la nueva fecha de ejecución de estos trabajos a través de los canales oficiales de la compañía, labores que forman parte del plan de mantenimiento y modernización de la red que la empresa adelanta en beneficio de sus usuarios.

La empresa agradece la comprensión de sus usuarios y reafirma que seguirá trabajando con responsabilidad, transparencia y vocación de servicio para ofrecer una energía confiable y segura.

Asimismo, recordamos la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.