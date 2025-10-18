Programa de Agricultura campesina se fortalecerá en el Catatumbo

Mujeres víctimas en el Catatumbo recibieron 724 hectáreas de la ANT para sembrar café y cacao

Con el fin de potenciar la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC) en la región del Catatumbo, así como mejorar las capacidades comerciales y organizativas de 78 asociaciones rurales para facilitar su acceso a mercados locales, nacionales e internacionales, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) inició un diagnóstico técnico en los municipios de Cúcuta, Río de Oro y González (Cesar).

Esta acción se enmarca en un ambicioso proyecto nacional denominado “Implementación de estrategias de fortalecimiento y apoyo comercial para organizaciones rurales”.

El proyecto, que se desarrollará entre 2025 y 2030, contempla beneficiar a más de 5.500 familias campesinas, étnicas y comunitarias, aprovechando el alto potencial productivo de la región. Durante esta primera fase, la agencia se encuentra recopilando información sobre las condiciones productivas y comerciales de las organizaciones, mediante los cuales se diseñarán planes de intervención adaptados a las necesidades de cada territorio.

En etapas posteriores, se implementará una “bolsa de capacidades técnicas” que incluirá formación en temas como mercadeo, marca colectiva, certificaciones sanitarias, buenas prácticas de manufactura, bancarización y uso de herramientas digitales.

César Pachón, presidente de la ADR, destacó que este proceso busca reconocer a los campesinos como actores clave en la comercialización de alimentos y en la transformación del sistema agroalimentario del país.