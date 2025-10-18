Peregrinación por los santuarios jubilares del Centro Histórico de Cartagena

El día sábado 18 de octubre se celebrará en nuestra arquidióceis el Jubileo de la Infancia y Adolescencia Misionera. Más que una celebración jubilar, esto pone en relieve la riqueza de nuestra Iglesia manifestada en los más pequeños y sencillos.

El punto de encuentro será el Santuario San Pedro Claver, donde se reunirán las familias misioneras para vivir un encuentro de fraternidad y espiritualidad.

Una agenda peregrina

El jubileo tendrá un componente peregrino; los asistentes se trasladarán del Santuario San Pedro Claver hasta el templo de Santo Domingo, Santuario del Cristo de la Expiración. Allí tendrán el Santo Rosario misionero, poniendo a los pies de la Virgen las intenciones del Papa, y las realidades de las regiones del mundo y de nuestra Iglesia particular.

Tras realizado el Rosario misionero, la peregrinación seguirá su rumbo hasta la Catedral Santa Catalina de Alejandría, donde todos podrán participar de la Eucaristía solemne por las misiones.

Por supuesto, el jubileo es una celebración, por esta razón las familias podrán disfrutar de muestras artísticas y culturales preparadas por los mismos niños y adolescentes.

Allí se dará la clausura festiva del jubileo y se realizarán las palabras de envío, las cuales invitarán a los asistentes a continuar la misión en cada uno de sus hogares, parroquias y servicios.

La niñez como muestra de fe

Es bien sabido que los niños son el futuro de la Iglesia y juegan un papel fundamental en la transmisión de la fe, por esta razón se entiende la labor que realiza el movimiento de la Infancia y Adolescencia Misionera en las comunidades, fomentando la participación activa de los niños en sus parroquias y siendo semillero de vocaciones.

Este jubileo busca exaltar a los niños y adolescentes como actores principales de la evangelización en los pueblos, sabiendo que, sin su presencia, la fe se quedaría estancada y no pasaría de una generación a otra.

Para este jubileo se espera que asistan cientos de niños, adolescentes y sus familias, reafirmando su compromiso con una Iglesia esperanzadora que camina en comunión, participación y misión.

Sobre esto, Monseñor Francisco Javier Múnera Correa recuerda la importancia de las Obras Misionales Pontificas.

“Nuestra Arquidiócesis de Cartagena está en modo misión (...) Junto con la oración expresaremos nuestra solidaridad con la tarea misionera que tiene en primera persona el Papa León”; de esta manera, todos los fieles tienen la oportunidad de convertirse en colaboradores de la obra evangelizadora de la Iglesia.