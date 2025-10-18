Mototaxista murió baleado por sicarios en El Carmen de Bolívar
Los pistoleros huyeron y hasta el momento permanecen prófugos
La intensa lluvia que se vivía en el barrio El Prado de El Carmen de Bolívar, no fue impedimento para que sicarios en moto acabaran con la vida de Luis Armando Martínez Moreno, de oficio mototaxista.
De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, el atentado a bala ocurrió cuando Luis se encontraba departiendo con amigos en un billar de la población; hasta ahí llegó un pistolero y lo impactó en reiteradas ocasiones sin mediar palabras.
Tras cometer el crimen, el sujeto huyó rápidamente en medio de la confusión junto a su cómplice, y hasta ahora son prófugos de la justicia. Por su parte, no hay información de antecedentes judiciales asociados al occiso, ni tampoco una hipótesis clara sobre las motivaciones del sangriento desenlace.