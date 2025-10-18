Más de 6.000 personas disfrutaron del ambiente festivo en preludio de Blas de Lezo

El ambiente de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre se siente en toda la ciudad, esta vez, Blas de Lezo y los demás barrios de la Localidad 3: Industrial y de la Bahía, asistieron masivamente a su Preludio, celebrado en el Estadio de Sóftbol.

Más de 6 mil personas acudieron al llamado de la Alcaldía de Cartagena, a través del IPCC y la Gerencia de Fiestas.

”Blas de Lezo es uno de los sectores especiales para nuestro gobierno, por eso nos hemos esforzado en brindarles un gran espectáculo. Sabemos de su gusto por la salsa, la champeta, lo urbano y por el vallenato, y los quisimos complacer. Gracias a todos los que vivieron esta noche maravillosa con nosotros”, fueron las palabras del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Desde las 4 de la tarde, el ambiente festivo contagió a Blas de Lezo y sus alrededores. Con un colorido desfile, que se tomó diferentes sectores del popular barrio, familias y vecinos acompañaron las maravillosas muestras culturales integradas por 15 grupos folclóricos.

”Este preludio fue bautizado con el nombre de Swing, sabor y son, encuentro multicultural, con el principal propósito de resaltar la riqueza musical y cultural que caracteriza a los sectores que integran la Localidad 3. A lo largo del desfile, nuestros Grandes Lanceros, las hermosas candidatas al Reinado de la Independencia, los actores festivos y más de 350 artistas compartieron con vecinos de Blas de Lezo y sus alrededores”, asegura Lucy Espinosa, Directora del Ipcc.

El goce y la alegría continuó a partir de las 5 y media de la tarde, en el Estadio de Sóftbol de Blas de Lezo. Los actos iniciales incluyeron la presentación en tarima de los Grandes Lanceros 2025: German Pérez y Kizzis Ramírez, junto con los actores festivos, y de inmediato comenzó el show de opening a cargo de las 39 candidatas al Reinado de Independencia, quienes demostraron su talento en la gran puesta escena preparada por el maestro Dixon Pérez.

Posteriormente, Lucy Espinosa, directora del IPCC y la gerente de Fiestas, Alejandra Espinosa, se encargaron de entregar los reconocimientos a los homenajeados de la Localidad 3, que en este 2025 fueron: Miguel Ángel Redondo, anestesiólogo y gestor cultural; Francesca García, coordinadora de infancia y adolescencia en la Junta de Acción Comunal de Blas de Lezo, liderando el proyecto de jóvenes en riesgo de su barrio, y Luis Raimundo Morales, reconocido dirigente deportivo. La tarima musical fue abierta por el cantante de vallenato, Cayito Dangond.

”Cerramos con broche de oro esta ruta de Preludios de Independencia con un maravilloso espectáculo en el que todas las dependencias del Distrito estuvieron articuladas para brindar un evento seguro y alegre para los que nos acompañaron. Las Fiestas de Independencia arrancaron con el pie derecho”, asegura Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas.

Nuevamente el escenario abrió su pasarela para que las participantes al Reinado de Independencia desfilaran ante los asistentes al Preludio de la Localidad 3, que desde ya escogen a sus favoritas para ganar la corona.

”La pasé espectacular en este Preludio, se nota la gran organización de las Fiestas de este año. Hice caso y estoy aquí desde temprano. Ya quiero que lleguen los demás eventos de noviembre”, dijo Ana Morales, asistente al Preludio.

Posterior a la pasarela de las candidatas al Reinado de Independencia, la buena música continuó con la presentación de: Héctor Nazza, Jader Tremendo, José Alberto ‘El Canario’, este uno de los más esperados de la noche, y el mejor remate a cargo de Criss y Ronny.