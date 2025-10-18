A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Luisa Vergara: del teatro colombiano a conquistar escenarios en África

Aunque no estaba en sus planes representar el teatro y el arte colombiano en África, Luisa Vergara logró cautivar al público con su talento. Su obra fue presentada en Egipto, donde, pese a las diferencias culturales y de idioma, recibió reconocimientos.

Ahora, la actriz regresa a los escenarios en Bogotá con su stand-up comedy “Qué chimba un despecho”, una propuesta cargada de humor, ironía y desahogo emocional. Con el lema “De amor nadie se ha muerto, o que tire la primera piedra el muerto”, Luisa invita al público a reírse del desamor y a celebrar la resiliencia.

Con esta puesta en escena, Luisa Vergara reafirma su compromiso con el arte como espacio de encuentro.Entre risas, anécdotas y verdades incómodas, la actriz transforma el despecho en una celebración de la vida, recordándole al público que el humor también puede sanar.

