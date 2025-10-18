La Chiva Gantiva regresa a Colombia con su EGO Tour

La agrupación fundada en Bruselas, Bélgica con raíces colombianas vuelve a los escenarios del país con su gira EGO Tour, una serie de conciertos que los llevará por Manizales, Medellín y Bogotá.

Con más de 15 años de trayectoria, la banda liderada por el colombiano Rafael Espinel ha construido una identidad sonora que fusiona los ritmos autóctonos de Colombia con raíces afro, sonidos electrónicos y toques de rock y punk, una mezcla que los ha consolidado como una de las propuestas más vibrantes de la escena alternativa internacional.

“Después de tanto tiempo haciendo música, llega un punto en el que uno siempre quiere estar cerca de la gente”, comenta Rafael, quien celebra este reencuentro con el público colombiano.

Su nuevo disco, EGO, es una explosión de energía y contrastes donde la música del Caribe se convierte en el imán que une sus influencias. Esta producción marca una nueva etapa para la banda, que promete sorprender con una puesta en escena renovada, cargada de ritmo y conexión con su público.