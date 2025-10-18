Cartagena

Iniciaron obras para conectar a Parque Heredia y La Carolina

Estos trabajos forman parte del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del Intercambiador Vial

Alcaldía de Cartagena

Iniciaron las obras de una nueva vía de conexión entre Parque Heredia y La Carolina, como parte del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del Intercambiador Vial La Carolina.

Esta obra estratégica busca mejorar la movilidad en el oriente de la ciudad y beneficiará a miles de ciudadanos que diariamente transitan por estos sectores.

Beneficios de la obra:

- Conexión directa entre la Diagonal 32 y el sector de Ciudad Jardín, extendiéndose hasta la Terminal de Transporte.

- Descongestionamiento de la Transversal 53, vía en la que actualmente se proyecta la construcción del intercambiador.

- Rutas alternas más seguras y eficientes.

- Mejora en la conectividad y el desarrollo urbano del sector oriental de la ciudad.

Detalles del proyecto:

- Culminación del puente de Parque Heredia y su enlace con la calle 83B del barrio La Carolina.

- Construcción de una vía paralela al canal.

- Sección vial con una calzada de dos carriles de 3 metros cada uno, bordillos de 20 centímetros y andenes de un metro de ancho.

- Intervención de aproximadamente 250 metros lineales de vía frente al puente y 60 metros adicionales en la vía paralela al canal.

La Alcaldía de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay, reafirma su compromiso con el mejoramiento de la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Esta obra es un paso importante hacia el desarrollo urbano y la competitividad de la ciudad.

