ICETEX responde a denuncias sobre presunto favorecimiento a la empresa Infotic de Manizales

Las denuncias sugieren que el proceso de desarrollo de una APP el ICETEX a beneficiado presuntamente a una empresa de Manizales

Foto archivo Caracol Radio

Frente a las denuncia la representante Catherine Juvinao sobre el presunto favorecimiento del ICETEX a la empresa manizaleña Infotic en un contrato para el desarrollo de un APP la entidad calificó estas afirmaciones como especulativas y descontextualizadas

En un comunicado, el ente hizo un “llamado a la responsabilidad y a la rigurosidad informativa” para cuidar la sostenibilidad del sistema de financiación educativa que “beneficia a más de 885 mil estudiantes en el país”.

Sobre el proceso contractual en el que se denuncia favorecimiento a Infotic, el Icetex contestó:

  • “Contrario a lo que se ha señalado públicamente, no existe ningún contrato en ejecución, ni suscrito en relación con procesos de desarrollo y actualización tecnológica. Estos se encuentran en fase precontractual, con estudios técnicos, jurídicos y presupuestales en curso”.
  • “Hemos estudiado la posibilidad de adelantar estos procesos con proveedores actuales, que han prestado sus servicios durante más de tres años. Esta acción está respaldada por procesos contractuales y contratos interadministrativos previos suscritos por administraciones anteriores”.
  • “La publicación y la observación de estos procesos se han desarrollado con rigurosidad, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente”.
  • “El Icetex informa que la entidad ha venido siendo objeto de auditorías internas desde el mes de junio, y que los órganos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República ejercen seguimiento permanente sobre estos y otros procesos misionales”.
  • “El equipo del Icetex ha desarrollado este procedimiento con el máximo rigor técnico, ético y profesional, garantizando el apego total a las normas, reglamentos internos y disposiciones legales aplicables en cada etapa”

