ICETEX responde a denuncias sobre presunto favorecimiento a la empresa Infotic de Manizales

Manizales

Frente a las denuncia la representante Catherine Juvinao sobre el presunto favorecimiento del ICETEX a la empresa manizaleña Infotic en un contrato para el desarrollo de un APP la entidad calificó estas afirmaciones como especulativas y descontextualizadas

En un comunicado, el ente hizo un “llamado a la responsabilidad y a la rigurosidad informativa” para cuidar la sostenibilidad del sistema de financiación educativa que “beneficia a más de 885 mil estudiantes en el país”.

Sobre el proceso contractual en el que se denuncia favorecimiento a Infotic, el Icetex contestó:

“Contrario a lo que se ha señalado públicamente, no existe ningún contrato en ejecución, ni suscrito en relación con procesos de desarrollo y actualización tecnológica. Estos se encuentran en fase precontractual, con estudios técnicos, jurídicos y presupuestales en curso”.

“Hemos estudiado la posibilidad de adelantar estos procesos con proveedores actuales, que han prestado sus servicios durante más de tres años. Esta acción está respaldada por procesos contractuales y contratos interadministrativos previos suscritos por administraciones anteriores”.

“La publicación y la observación de estos procesos se han desarrollado con rigurosidad, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente”.

“El Icetex informa que la entidad ha venido siendo objeto de auditorías internas desde el mes de junio, y que los órganos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República ejercen seguimiento permanente sobre estos y otros procesos misionales”.