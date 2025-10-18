Global Shapers Cartagena celebra 11 años impulsando sueños heroicos a través del liderazgo juvenil

Este sábado, 18 de octubre, el hub de Cartagena de Global Shapers Community, iniciativa del Foro Económico Mundial, celebra 11 años impulsando el liderazgo juvenil y el desarrollo sostenible en la ciudad. Desde su creación en 2014, el grupo ha consolidado una red de jóvenes líderes entre 18 y 30 años comprometidos con generar un impacto positivo en el desarrollo de Cartagena.

Durante más de una década, Global Shapers Cartagena ha liderado proyectos sociales, ambientales y de innovación que han beneficiado directamente a más de 230.000 personas, movilizando recursos por más de 700 millones de pesos y estableciendo alianzas con más de 20 organizaciones públicas, privadas y académicas.

Global Shapers Cartagena se ha destacado por su enfoque en la formación de líderes locales con visión global, bajo la premisa de “pensar globalmente, actuar localmente”. A lo largo de estos 11 años, los jóvenes que integran el hub han impulsado proyectos emblemáticos en áreas clave como educación, equidad de género, emprendimiento, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento comunitario.

Las iniciativas más destacadas de Global Shapers Cartagena durante sus 11 años

Cada Gota Cuenta (Every Drop Matters): proyecto desarrollado entre 2014 y 2017 bajo el liderazgo de Cristina Bustillo, que llevó 500 filtros purificadores de agua a 1.868 habitantes de Caño del Oro, en alianza con Waves for Water, Coca-Cola y Global Shapers Community.

Boske – Leadership Incubator: lanzado en 2018, ha formado a más de 90 jóvenes en liderazgo, habilidades técnicas y sociales. Actualmente desarrolla su cuarta cohorte con enfoque en la inclusión de niñas en el sector STEAM.

Flygreen (Transforming Communities and Waste): ganador en 2023 del Climate Reality Grant por USD 3.000, impulsa el compostaje de residuos orgánicos de hoteles y restaurantes, contribuyendo al turismo sostenible.

También se resaltan los proyectos: Parche Democrático Cartagena, Mi Sexualidad, Mi Responsabilidad, LeadingUp y Tejiendo Equidad, proyectos que desde 2022 fortalecen la participación ciudadana, la educación sexual, el liderazgo juvenil y la inclusión económica de mujeres y población LGBTIQ+.

Así mismo, Shapers4Venezuela, iniciativa humanitaria que benefició a más de 300 familias migrantes a través de actividades de integración, apoyo educativo y acompañamiento psicosocial.

Impacto y alianzas de Global Shapers Cartagena durante sus 11 años

Durante los últimos años, el hub ha fortalecido su red de cooperación con entidades como la Alcaldía de Cartagena, la Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Cartagena, Mercy Corps, Profamilia, Fundación Plan, ICBF y organizaciones internacionales como The Climate Reality Project y Waves for Water.

Gracias a estas alianzas, en 2024 el impacto del hub se amplió a más de 8.000 personas, consolidando a Global Shapers Cartagena como una plataforma clave para la innovación social en la región Caribe.

Así pues, actualmente, el hub es liderado por Mar Márquez, curador para el periodo 2025–2026, acompañado por una trayectoria de liderazgo que incluye nombres como Andrea Echavarría, Cristina Bustillo, María Claudia Peñas, Daniela Carvajalino, Larissa Jasbún, Laura de la Rosa, Minerva Palacio, Giuseppe Abbrescia y Edwin Meñaca.

2025, el año de los sueños heroicos para Global Shapers Cartagena

En su undécimo aniversario, Global Shapers Cartagena reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la ciudad, enfocándose en proyectos que promuevan la economía circular, la innovación social y el fortalecimiento del liderazgo juvenil, uno de los más desecado en Boske, que este año se rebautizó como Boske Violeta, enfocado específicamente en mujeres jóvenes y Mi Sexualidad, Mi Responsabilidad.

Para 2025, la comunidad proyecta impactar a 14.000 beneficiarios directos e indirectos, fortalecer sus alianzas estratégicas y continuar movilizando recursos para la ejecución de programas que respondan a los desafíos actuales de Cartagena.