Feria ‘Bolívar Mejor en cada rincón’ llegó con oferta institucional a María La Baja

María La Baja vivió una gran jornada de atención integral este sábado 18 en el Centro de Integración Ciudadana (CIC) con la feria “Bolívar Mejor en cada rincón”, actividad que consolida el compromiso del gobierno con el territorio, llevando bienestar, servicios y oportunidades directamente a las familias bolivarenses, con la articulación de diversas secretarías y entidades aliadas.

El Centro de Integración Ciudadana se llenó de vida desde temprano. Mujeres, adultos mayores y niños esperaban al mandatario con pancartas, sonrisas y canciones. Y fue entre aplausos y tambores que dieron la bienvenida.

Voces del pueblo, obras que transforman

El agricultor retirado Festo Márquez fue uno de los primeros en acercarse al gobernador para agradecer su gestión:

“Gracias al doctor Yamil Arana por preocuparse por nosotros los marialabajenses, por estar atento a la salud de las personas y de los animales. Eso demuestra que su gobierno sí llega al campo y a la gente sencilla”.

La jornada, organizada por la Gobernación, contó con atención médica, odontológica, psicológica, jurídica, vacunación, servicios veterinarios, orientación laboral y actividades culturales. Una feria integral donde la comunidad pudo acceder a la oferta institucional y compartir directamente con su gobernador.

Un gobernador que se mezcla con su gente

En medio de la jornada, el gobernador se unió a los niños para participar en el teatro-camión ambiental de Cardique, donde jugó “Mala Fama”, una dinámica educativa sobre el cuidado de la naturaleza y la correcta disposición de residuos. Entre risas y aplausos, Arana demostró su cercanía y compromiso con la educación ambiental.

“La protección del medioambiente empieza desde los más pequeños. Verlos aprender y divertirse con Cardique es una muestra de que Bolívar está cambiando con conciencia y amor por su tierra”, afirmó el mandatario.

La actividad fue celebrada por Koraima Torres y Jerlis Palomino, quienes resaltaron que “fue una jornada productiva que permitió atender a mucha gente de los corregimientos”, en un ambiente de alegría y participación.

Un trabajo conjunto que da resultados

Durante la jornada, Arana estuvo acompañado por el alcalde Ramiro González Mancilla, quien agradeció al gobernador por su compromiso con el municipio:

“Gobernador, gracias por permitirnos compartir esta jornada con nuestra gente. Este trabajo articulado demuestra que cuando unimos esfuerzos, las cosas buenas llegan a María La Baja”.

En su intervención, Yamil Arana envió un mensaje de esperanza y unidad:

“Gracias por permitirme estar aquí. Los invito a que trabajemos juntos para hacer de María La Baja una ciudad modelo en los Montes de María. Unidos, lograremos transformar este territorio en un ejemplo de progreso, equidad y bienestar”.

Hoy, más que una feria, María La Baja vivió una reafirmación de confianza.

El gobernador Yamil Arana Padauí no solo llevó servicios y atención: llevó esperanza, cercanía y una visión clara de futuro para convertir a María La Baja en la ciudad corazón de los Montes de María.