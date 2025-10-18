Este es uno de los mercados más sucios del mundo, colombiano relata su experiencia // Caracol Radio

Es normal que en pleno siglo XXI, pocos lleguen a imaginar que existan mercados donde el ruido, los olores y las condiciones de higiene parezcan fuera de la época, imaginar lugares donde el bullicio de las personas se mezcla tan fácilmente con el zumbido de miles de moscas y donde los residentes del sector viven su cotidianidad entre basura, humedad y mucho caos.

Aunque en estos ambientes extremos sigue predominando la premisa de la supervivencia, es por esto que el comercio no puede detenerse, los comerciantes, a pesar de buscar un equilibrio para ofrecer sus productos con naturalidad, han cesado en la batalla y se han resignado a vender aún en pésimas condiciones; por su parte, los clientes también han aceptado esta realidad y parecen haber desarrollado anticuerpos para combatir la rutina.

Gracias a las redes sociales, miles de viajeros han podido compartir sus experiencias en los diversos rincones del mundo, mostrando las realidades de los lugares más inverosímiles del planeta, y también desmintiendo algunos mitos y creencias que se tienen sobre otros sitios. Estas crónicas y relatos provocan asombro, incomodidad y reflexión por parte de los internautas, quienes rompen las fronteras gracias a la web.

Le puede interesar: Así quedaría el salario mínimo en 2026 tras palabras de presidente Gustavo Petro

Entre moscas, basura y caos: la dura realidad detrás de uno de los mercados más sucios del mundo

El creador de contenido colombiano PlanetaJuan volvió a sorprender a sus seguidores tras visitar uno de los lugares más extremos en la historia de su canal: Karachi, Pakistán. El youtuber, conocido por sus viajes a destinos poco convencionales, decidió recorrer uno de los mercados más sucios del mundo, una experiencia que rápidamente se volvió viral por las impactantes imágenes y las condiciones del lugar.

En el video, PlanetaJuan muestra cómo la suciedad y la cantidad de moscas se apoderan de cada rincón del mercado. Desde puestos de comida hasta zonas de venta de carne y pescado, ningún alimento se salva, ni siquiera los frutos secos; la situación es tan grave que incluso los puestos con insecticidas y venenos se ven infestados por estos insectos.

Lea también: Estos vehículos quedaron exentos de pagar el SOAT tras firma de presidente Gustavo Petro

A pesar de las difíciles condiciones de higiene, el colombiano destaca la hospitalidad, amabilidad y calor humano con que los habitantes lo acogieron en su país, además de realizar su vida diaria con total normalidad en medio de ese entorno.

Karachi, considerada en su momento una de las ciudades más peligrosas del mundo, se muestra en el video como un lugar caótico, pero vibrante, lleno de contrastes; pues el youtuber colombiano mostró la otra cara de la ciudad, visitando un palacio del territorio, en el cual predominaba la calma y la ausencia del caos exterior.

Los animales y un grito de auxilio para ser rescatados

Además de las condiciones paupérrimas en las que encontró el mercado, PlanetaJuan compartió como en la ciudad pakistaní se practica libremente el comercio de fauna, en donde los comerciantes ofrecían gatos, gallinas, conejos y pájaros en jaulas y con un calor asfixiante.

Vea también: Congresistas tendrán aumento del 7% en su sueldo: superará los $52 millones en 2025

En su recorrido, el viajero documentó como los gatos se encontraban sofocados por el calor, algunos deshidratados y respirando forzadamente; una realidad que hizo reflexionar al youtuber.