Congresistas tendrán aumento del 7% en su sueldo: superará los $52 millones en 2025 // Caracol Radio

El Gobierno Nacional firmó el decreto mediante el que se establece un incremento del 7% en el salario de los congresistas de Colombia para el año 2025.

Con esta medida, la remuneración mensual de los funcionarios públicos superará los $52 millones de pesos, consolidándose como una de las más altas del sector público.

Este aumento se deriva del ajuste anual que aplica el Ejecutivo al salario de los servidores públicos, y que también impacta los ingresos de los miembros del Congreso de la República.

El incremento corresponde al porcentaje definido para este año, en línea con la política de ajuste salarial del Gobierno.

El nuevo decreto fue suscrito por el presidente y el Ministerio de Hacienda, y entrará en vigencia de manera inmediata. Con este reajuste, los congresistas recibirán una asignación que supera en más de tres millones de pesos, el valor percibido durante 2024, cuando su salario rondaba los $49 millones.

¿Por qué fue firmado hasta ahora?

El incremento del salario de los congresistas para el 2025, ya había sido pactado entre el Gobierno Nacional y los sindicatos de empleados públicos después de varias discusiones en las que lograron definir que aumentaría en un 7% para todos los servidores públicos.

Sin embargo, no se había hecho realidad por la falta del decreto que lo reglamentara, pero ya fue publicado en Función Pública.

El decreto fue firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila y Mariella del Socorro Barragán.