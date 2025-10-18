“El proceso de licitación del aeropuerto del café avanza según el cronograma”: MinTransporte

Manizales

En las últimas horas el ministerio envió una comunicación sobre cómo avanza el proceso de licitación del Aeropuerto del Café, que recordemos su adjudicación se aplazó para mediados de diciembre. A pesar de ese aplazamiento esa cartera ministerial informó que el proceso va bien y cumpliendo los tiempos establecidos

“El Ministerio de Transporte, en articulación con la Aeronáutica Civil y el Patrimonio Autónomo de Aerocafé, informó al mercado interesado sobre los ajustes realizados a los pliegos definitivos del proceso de licitación para la construcción del Aeropuerto del Café, una obra estratégica para el desarrollo del Eje Cafetero y la conectividad aérea de Colombia. Los ajustes recogen las observaciones presentadas por los proponentes y fueron evaluados desde los puntos de vista técnico, jurídico y financiero por las entidades responsables. Con estas modificaciones, el Gobierno busca garantizar un proceso plural, transparente y altamente competitivo, en línea con los principios del Gobierno del Cambio.”, dice el comunicado del ministerio.

Más de 15 empresas nacionales e internacionales han manifestado su interés en participar en este proceso licitatorio.

“ Los ajustes a los pliegos garantizan transparencia, pluralidad y confianza en el proceso. Estamos construyendo un aeropuerto moderno, eficiente y sostenible que impulsará el turismo, la economía y las oportunidades de todo el Eje Cafetero”, afirmó Mafe Rojas, ministra de Transporte.”, puntualiza el ministerio

De acuerdo con el cronograma establecido, la recepción de ofertas se realizará el 13 de noviembre, y la adjudicación del contrato está prevista para el 15 de diciembre.