El colombiano David Alonso apunta al triunfo en el GP de Australia: Así le fue en la clasificación

David Alonso tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Australia de Moto2. El piloto colombiano apuntará a su segundo triunfo en la categoría, a la cual llegó para competir en 2025, luego de haberse proclamado campeón en 2024 del Moto3.

Alonso llegaba a Australia tras un difícil retiro del Gran Premio de Indonesia. En el Circuito Phillip Island clasificó directo a la Q2, tras ocupar el segundo lugar en la primera práctica libre y liderar gran parte de la sesión en la que fue tercero.

¿En qué posición saldrá David Alonso?

Ya en la clasificación, Alonso perdió con su compañero Daniel Holgado, quien tuvo una recuperación tras la caída del viernes, pasó por Q1 y este quedó quinto, con un tiempo de 01:29:995.

El colombiano no pudo redondear el buen giro inicial que tuvo y terminó obteniendo un tiempo de 01:30:107 para salir de sexto en la carrera, quedando a 290 milésimas del brasileño Diogo Moreira, quien fue el que logró la ‘pole position’ y amenaza el liderato del campeonato que tiene Manuel González.

“Hoy hemos tenido el típico día de Australia: amanece con sol, después llueve… Esta mañana no hemos podido trabajar en el ritmo de carrera por la lluvia, pero en el cronometrado he dado un paso adelante rodando en solitario. He tenido más determinación para ir rápido sin nadie delante y he podido jugar más con la moto en algunos puntos. Estoy muy feliz, únicamente me ha faltado un poco en el último sector de la última vuelta, así que seguiremos trabajando en esos detalles. Mañana nos centraremos en tratar de hacer nuestro mejor ritmo durante la carrera”, dijo Alonso sobre su actuación en la clasificación

Por ahora, David Alonso lo está haciendo bien… ¿será porque no quiere empujar la moto? 🤣 #AustralianGP pic.twitter.com/cMAnGszphO — Aspar Team (@AsparTeam) October 18, 2025

¿Cuándo es la carrera del GP de Australia de Moto2?

La carrera principal del GP de Australia de Moto2, así como las demás categorías, sufrieron cambios de horario. A partir de las 9:15 p.m. de este sábado 18 de octubre (hora de Colombia) se podrá disfrutar de la competencia.

Alonso, quien marcha en el puesto 12 del Mundial de Moto2 con 97 puntos, deberá encontrar ritmo de carrera en Australia, ser cauteloso en no cometer errores y salir bien librado de caídas, así como remontar ubicaciones, para lograr su segundo triunfo en la categoría, luego de salir victorioso en el GP de Hungría.