Ejército y Fiscalía incautan más de 400 kilos de cocaína ocultos en maquinaria pesada en Bogotá
Según las autoridades los kilos de clorhidrato de cocaína escondidos en maquinaria, iban ser enviados a Europa.
En el marco del Plan Ayacucho Plus, tropas del Gaula Militar Cundinamarca de la Décima Tercera Brigada, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron esta operación en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá.
Según el informe oficial, durante la inspección a un vehículo tipo camabaja, se hallaron 418 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en maquinaria pesada que tenía como destino Europa. Además, aseguran que el material incautado fue estimado en más de 8.830 millones de pesos, lo que representa un impacto económico para una red de delincuencia.
En el operativo fue capturado el conductor del vehículo, quien presuntamente haría parte de la estructura criminal
En el desarrollo de la operación, las autoridades capturaron al conductor del vehículo, quien sería presuntamente integrante de esta estructura criminal .
El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición del grupo investigativo contra el Narcotráfico del CTI, para continuar con el proceso de judicialización correspondiente.