Dispositivo en Cartagena tendrá más de 3.000 policías para cuidar elecciones

Más de 3.000 policías harán parte del amplio dispositivo de seguridad previsto por la Policía Nacional, dirigido a garantizar la seguridad y tranquilidad en el desarrollo de la jornada electoral, este domingo 19 de octubre, en Cartagena y en los municipios de Turbaco, Turbana, Clemencia, Santa Catalina y Santa Rosa de Lima, garantizando el derecho al voto de los jóvenes entre 14 a 28 años de edad.

En total, 138 puestos de votación y 519 mesas, serán custodiadas por policías de la Metropolitana de Cartagena y funcionarios de la Armada Nacional, facilitando las condiciones de seguridad y tranquilidad, para que todos los jóvenes puedan ejercer su derecho al voto.

Con el acompañamiento permanente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de sus delegados en Bolívar, los funcionarios de la Policía Metropolitana de Cartagena que tienen como función la seguridad en esta jornada electoral, han recibido capacitación sobre las funciones de los delegados, testigos electorales y jurados de votación.

Durante el día de los comicios se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, desde donde se realizará el monitoreo permanente de la jornada.

Para garantizar el cumplimiento del Decreto 2146 del 17 de octubre de 2025, expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena, que busca se prohíba y se restrinja la venta y el consumo de bebidas embriagantes, las patrullas de vigilancia de la Policía Nacional en Cartagena adelantarán operativos de control en establecimientos comerciales y en todos los barrios de la ciudad, municipios y corregimientos, que permitirán garantizar la conservación del orden público, durante la jornada electoral:

1. Prohibición de consumo de bebidas embriagantes y alcohol, desde las 01:00 am del domingo 19 de octubre de 2025, hasta las 6:00 am del lunes 20 de octubre de 2025.

2. Prohibición de circulación de vehículos que transporten escombros, chatarras, gas propano y mudanzas.

3. Prohibición de cualquier tipo de espectáculos públicos o eventos privados que conlleven la utilización de pick-up o cualquier clase de artefactos de amplificación sonora.

4. Prohibición de venta, distribución y uso de artículos pirotécnicos. Exceptuando la realización de demostraciones públicas de fuegos artificiales, autorizados por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, previo al lleno de los requisitos legales.

Por último, el señor Brigadier General, Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, hace un llamado a la comunidad para que el día de las elecciones, participe democráticamente y asistan temprano a las urnas, prevean el tema de lluvias y el cambio de clima y lo hagan de manera pacífica para evitar contratiempos durante el desarrollo de las elecciones.