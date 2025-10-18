Cartagena ya cuenta con una Política Pública de las Mujeres y Equidad de Género

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Oficina de Asuntos para la Mujer, de la mano de la Secretaría de Planeación y teniendo como aliada la Corporación Universitaria Rafael Núñez (UNINÚÑEZ), comenzó la socialización de la Política Pública de las Mujeres y Equidad de Género, que regirá hasta el año 2034 y busca garantizar una Cartagena más justa, inclusiva y libre de violencias.

Aprobada el 25 de noviembre de 2024 por el Consejo Distrital de Política Económica y Social (CONPES), bajo la dirección del alcalde Dumek Turbay Paz, esta política representa una apuesta integral por el reconocimiento, la protección y el empoderamiento de las mujeres cartageneras.

Durante el mes de octubre, se llevará a cabo la socialización de esta Política pública en las 3 localidades del Distrito, con el fin de que las mujeres logren conocer esta gran herramienta.

Una construcción colectiva con enfoque de género

La formulación de esta política fue el resultado de un proceso participativo y plural en el que mujeres de las tres localidades aportaron sus experiencias, necesidades y propuestas. Participaron mujeres jóvenes, afrodescendientes, adultas mayores, migrantes, con discapacidad y con diversas orientaciones sexuales e identidades de género.

“Todas las secretarías e institutos comprenden la importancia del enfoque de género. Por eso, cada uno analizó y definió, en función de su rol y competencia, las apuestas que debían quedar incluidas en el Plan de Desarrollo Cartagena Ciudad de Derechos”, indicó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Por su parte, Bibiana Henríquez, secretaria general de la UNINÚÑEZ, resaltó el carácter colaborativo del proceso, “este documento que hoy se presenta oficialmente es mucho más que una hoja de ruta institucional: es el reflejo de un proceso participativo, plural y comprometido, donde confluyeron las voces, las experiencias y los saberes de las mujeres de todos los sectores y condiciones”.

Hacia una Cartagena más equitativa e inclusiva

La Política Pública de las Mujeres y Equidad de Género busca fortalecer la capacidad institucional del Distrito para garantizar los derechos de las mujeres, promover su autonomía económica, asegurar una vida libre de violencias y fomentar su participación en todos los ámbitos de la sociedad.

“Con sus 32 productos, esta política responde de manera integral a la garantía de derechos de las mujeres. Incluye la consolidación del Sistema Distrital del Cuidado, estrategias de atención a cuidadores y cuidadoras, mecanismos de protección y refugio, y acciones orientadas al acceso a una vivienda digna”, explicó Johanna Ordosgoitia, directora de la Oficina de Asuntos para la Mujer de la Alcaldía de Cartagena.

Entre sus principales objetivos se destacan:

* Incrementar la participación política y social de las mujeres.

* Reducir las desigualdades y violencias de género en todos los entornos.

* Promover el acceso a la salud integral, la educación y el empleo digno.

* Fortalecer el sistema distrital del cuidado y el emprendimiento femenino.

* Impulsar la participación de las mujeres en la cultura, el deporte y la construcción de paz.

Esta política cuenta con un presupuesto estimado de $68.811 millones y será evaluada mediante un sistema permanente de seguimiento y control, articulado con el Comité Intersectorial y el Consejo Consultivo de Mujeres.

Con el inicio de su socialización, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso de trabajar junto a las mujeres para construir una ciudad más equitativa, diversa y libre de violencias.